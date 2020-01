Emendamento per cannabis light libera

Emendamento al Milleproroghe,una trentina di deputati di M5S, Pd, Leu e +Europa chiede la liberalizzazione della cannabis light. Primo firmatario Riccardo Magi (+E). I deputati chiedono di aggiungere all' elenco dei prodotti che si possono ottenere dalla coltivazione della canapa e che possono essere commercializzati, i "preparati contenenti cannabidiolo (cbd) il cui contenuto di tetraidrocannabinolo (thc) non sia superiore allo 0,5% per qualsiasi uso derivanti da infiorescenze fresche ed essiccate e oli"(Di martedì 21 gennaio 2020) Con unal Milleproroghe,una trentina di deputati di M5S, Pd, Leu e +Europa chiede lalizzazione della. Primo firmatario Riccardo Magi (+E). I deputati chiedono di aggiungere all' elenco dei prodotti che si possono ottenere dalla coltivazione della canapa e che possono essere commercializzati, i "preparati contenenti cannabidiolo (cbd) il cui contenuto di tetraidrocannabinolo (thc) non sia superiore allo 0,5% per qualsiasi uso derivanti da infiorescenze fresche ed essiccate e oli"(Di martedì 21 gennaio 2020)

