Elisa De Panicis fidanzata con Theo Hernandez, lo scoop al Grande Fratello Vip (Di martedì 21 gennaio 2020) Elisa De Panicis ROMA - Elisa De Panicis è la fidanzata di Theo Hernandez , terzino francese del Milan. Lo scoop in diretta al Grande Fratello Vip, dopo che la influencer, rientrata nella casa dopo l'... blitzquotidiano

SaraRos29577716 : È sorprendente come Paola Di Benedetto si informi nei dettagli sul calciatore fidanzato con Elisa De Panicis. Quell… - Elyrossonera : RT @AndreaCastei: È vera la storia di Theo #Hernandez e Elisa De Panicis? Importante che non lo rovini ?? - AndreaCastei : È vera la storia di Theo #Hernandez e Elisa De Panicis? Importante che non lo rovini ?? -