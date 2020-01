Diretta Australian Open 2020/ Cecchinato Zverev streaming video tv, orario dei match (Di martedì 21 gennaio 2020) Diretta Australian Open 2020, Cecchinato Zverev streaming video e tv: sei italiani impegnati nella seconda giornata del torneo di tennis al Melbourne Park. ilsussidiario

zazoomnews : LIVE Sinner-Purcell 7-6 6-2 6-4 Australian Open 2020 in DIRETTA: l’azzurro approda celermente al secondo turno! -… - zazoomnews : LIVE Australian Open 2020 risultati 21 gennaio in DIRETTA: Sinner per chiudere Fognini deve rimontare c’è Camila Gi… - SmorfiaDigitale : LIVE Sinner-Purcell 7-6 6-2 6-4, Australian Open 2020 in DIRETTA: l azzurro appr... -