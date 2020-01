Da eroe a mostro e ritorno (Di martedì 21 gennaio 2020) E poi ci sono film che vanno visti anche se non ne parlano tutti, che comunque anche quello è un motivo sufficiente eh, ogni motivo è buono per andare al cinema secondo me. Ma Richard Jewell, ultimo film di Clint Eastwood, tratto da una storia vera, di motivi per essere visto ne ha moltissimi e il primo è che è un gran bel film. La storia vera di Richard Jewell è questa. Durante le Olimpiadi del 1996 ad Atlanta, in Georgia, Richard era l’addetto alla sicurezza che a un concerto nel parco trovò uno zaino pieno di esplosivo nascosto sotto a una panchina e riuscì a far allontanare la folla salvando molte persone. Lo fece perché nel suo lavoro era parecchio zelante, forse troppo, tanto che aveva avuto problemi nei lavori precedenti, lavori sempre legati alla sicurezza, che era la sua passione. Voleva essere un poliziotto e si comportava da tale e anche un po’ di più. Ma quella volta aveva ... vanityfair

