Come stanno gli infortunati? Gattuso fa il punto sui Galacticos del Napoli (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Fa il conto degli infortunati Rino Gattuso nella conferenza dopo Napoli-Lazio, quelli che ha definito “I Galacticos” e che ancora mancano in squadra per poter migliorare ancora «I Galacticos in tribuna. Non si divertono a stare in tribuna, vorrebbero giocare. Maksimovic rientra tra domani e dopo; domani Koulibaly farà l’ennesima risonanza, Mertens ha cominciato ma sente ancora piccoli fastidi. Allan domani ancora a riposo, riprenderà dopo o venerdì. Ghoulam ancora non sta benissimo» L'articolo Come stanno gli infortunati? Gattuso fa il punto sui Galacticos del Napoli ilNapolista. ilnapolista

