Calciomercato Napoli, Matteo Politano diventa un caso (Di martedì 21 gennaio 2020) Prestito con obbligo di riscatto probabilmente dilazionato al 2021. Questa sembra essere la formula giusta per il passaggio di Matteo Politano dall’Inter alla Roma, almeno secondo il Corriere dello Sport. Anche se lo scambio con Spinazzola è definitivamente saltato non compromette il trasferimento dell’attaccante che desidera fortemente indossare la maglia giallorossa sin dai tempi delle giovanili. Si parla di 20 milioni di Euro per il riscatto dell’ex Sassuolo. Una cifra, questa, che permetterebbe all’Inter di mettere a bilancio una plusvalenza. Stando alle indiscrezioni provenienti dal Corriere della Sera, però, sul giocatore sarebbe ancora vivo l’interesse del Napoli, che non ha mai smesso di seguirlo. L’Inter, intanto, deve temporeggiare con Olivier Giroud: arriverà solo se partirà lo stesso Matteo Politano. Per questo si tratta di una situazione ... calciomercato.napoli

FabrizioRomano : L’Inter incontra gli agenti di Marash Kumbulla, difensore classe 2000 del Verona: sfida aperta col Napoli per preno… - DiMarzio : #Lobotka ha firmato con il #Napoli: cifre e dettagli dell'accordo - DiMarzio : #Calciomercato | #Napoli, domani le visite mediche per #Rrahmani del #Verona -