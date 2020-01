19enne precipita dal balcone di casa. Un volo di 10 metri finito sul cancello (Di martedì 21 gennaio 2020) Non sappiamo con certezza cosa sia successo davvero. Probabilmente l’unico che sa cosa sia davvero accaduto è il diretto interessato: il ragazzo coinvolto in questa brutta storia. Siamo a Fabrica di Roma, in provincia di Viterbo. È qui che un ragazzo di diciannove anni è caduto dal balcone di casa a ed è rimasto gravemente ferito. I fatti sono accaduti nel pomeriggio di lunedì 20 gennaio, nel piccolo comune del viterbese. Secondo le informazioni apprese, il giovane era sul balcone della sua abitazione, quando, per cause non note e ancora in corso d’accertamento, è precipitato ed è finito sul cancello di casa e poi riverso al suolo, dopo un volo di diversi metri. A dare l’allarme i familiari, che, entrati all’interno della stanza, non riuscivano a trovarlo. Hanno chiamato i soccorsi, chiedendo l’intervento urgente di un’ambulanza. Sul posto, ricevuta la telefonata d’emergenza, è ... caffeinamagazine

