VIDEO Australian Open 2020, Tsitsipas-Caruso 6-0 6-2 6-3. Highlights del match: l’ellenico avanza al secondo turno (Di lunedì 20 gennaio 2020) Eliminazione rapida per l’azzurro Salvatore Caruso agli Australian Open 2020: opposto al greco Stefanos Tsitsipas il tennista italiano cede alla testa di serie numero 6 del seeding, che si impone con un perentorio 6-0 6-2 6-3. Di seguito le immagini salienti del match giocato nella mattinata italiana. VIDEO Highlights Tsitsipas-Caruso Australian Open 2020  CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI TENNIS roberto.santangelo@oasport.it Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter Foto: LaPresse oasport

Eurosport_IT : Uno dei momenti più toccanti della storia degli Australian Open... Le lacrime di #Sampras per Tim #Gullikson ???… - Deiana_Luca9 : RT @livetennisit: Australian Open: I video della prima giornata (con le sintesi di Sinner e Caruso) - livetennisit : Australian Open: I video della prima giornata (con le sintesi di Sinner e Caruso) -