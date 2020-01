Serena Enardu non è sincera | La mancanza di Pago come pretesto al GF Vip (Di lunedì 20 gennaio 2020) Da quando Pago ha preso parte al reality del Grande Fratello Vip, Serena Enardu sta dimostrando un grande amore, fatto di gesti eclatanti: prima è entrata nella casa, ora pubblica una clip su Instagram . Di fronte a questi sentimenti, nascono i dubbi. Per i rumors Serena Enardu non è sincera ed è solo in … L'articolo Serena Enardu non è sincera La mancanza di Pago come pretesto al GF Vip proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

trash_italiano : Non far entrare Serena Enardu in casa best risultato al televoto ever. #DomenicaLive - _ngecu : RT @Italia_Notizie: La dedica di Serena Enardu a Pago: 'Mi manchi'. Ma il web continua a non crederle - Italia_Notizie : La dedica di Serena Enardu a Pago: 'Mi manchi'. Ma il web continua a non crederle -