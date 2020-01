Salvini e il tweet a Junior Cally: «Se paragoni le donne come t***e lo fai a casa tua» (Di lunedì 20 gennaio 2020) Il 19 gennaio 2020 alle ore 21:21 pubblica un tweet dove ricorda che il Governo di cui faceva parte aveva approvato la legge «CodiceRosso» per le donne vittime di violenza. Appena sei minuti dopo pubblica un secondo tweet dove si rivolge al cantante Junior Cally, il partecipante a Sanremo accusato di istigare la violenza sulle donne. «A proposito mi vergogno di quel cantante che paragona donne come troie, violentate, sequestrate, stuprate e usate come oggetti. Lo fai a casa tua, non in diretta sulla Rai e a nome della musica italiana», scrive Matteo Salvini. Si, lo ha scritto veramente. Non si tratta, infatti, di uno degli account parodia a lui dedicati che avevano fatto cascare utenti e avversari politici. Un tweet che, anche riletto più volte, invita una persona, chiunque essa sia, a paragonare le donne «come troie, violentate, sequestrate, stuprate e usate come oggetti» a ... open.online

