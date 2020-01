Pozzuoli, abbatte cartello stradale e scappa, fermata dalla polizia: positiva all’alcol test (Di lunedì 20 gennaio 2020) La polizia stradale ha effettuato, sabato sera, un servizio straordinario di controllo a Pozzuoli (Napoli) per contrastare le "Stragi del sabato sera", con alcol-blow ed etilometro. Durante le operazioni una ragazza ha travolto e divelto un cartello stradale e ha tentato la fuga: sottoposta ad alcol test, aveva un limite pari a quasi quattro volte quello consentito. fanpage

