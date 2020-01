Monica Bellucci non sarà a Sanremo 2020: “Il progetto con Amadeus è saltato” (Di lunedì 20 gennaio 2020) Forfait della superdiva italiana, che ha annunciato di non poter presenziare al Festival di Sanremo: "Il signor Amadeus ed io ci siamo incontrati mesi fa ipotizzando un progetto insieme. Purtroppo per cause maggiori non siamo riusciti nel nostro fine". L'attrice si augura "un'altra possibilità nel futuro" per salire sul palco dell'Ariston. fanpage

