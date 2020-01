Mestre, donna si dà fuoco davanti al tribunale dei minori (Di lunedì 20 gennaio 2020) Michele Di Lollo Le motivazioni legate all’affidamento della figlia. I primi a tentare di spegnere il fuoco sono state le guardie giurate che sorvegliano la sede giudiziaria Tragedia a Mestre. Una giovane donna si è cosparsa di liquido infiammabile e si è data fuoco stamane davanti al tribunale dei minori. È stata subito soccorsa dai sanitari del Suem 118, intubata sul posto e trasportata al pronto soccorso dell’ospedale all'Angelo. Sarebbe in gravi condizioni e su questo fatto s’interroga la popolazione di tutta l’Italia. In particolare quella della sua terra, il Veneto. In particolare le forze dell'ordine in questi minuti si stanno chiedendo del perché una persona arriva a tale decisione. Il suo drammatico gesto sarebbe da ricondurre a un procedimento giudiziario che la vede coinvolta. Sulla vicenda sta eseguendo accertamenti la polizia. Fonti dell’ospedale fanno sapere ... ilgiornale

MediasetTgcom24 : Mestre, donna si da' fuoco davanti al Tribunale dei minori - Agenzia_Ansa : Una donna si dà fuoco davanti al Tribunale dei minori di Mestre. Ricoverata in ospedale in gravi condizioni. #ANSA… - HuffPostItalia : Donna si dà fuoco davanti al tribunale dei minori di Mestre. Aveva un cartello sull'affidamento della figlia -