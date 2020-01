La pittura davanti alle donne, una mostra a Brescia (Di lunedì 20 gennaio 2020) Brescia, 20 gen. (askanews) – Novanta opere che provano a raccontare una possibile storia della rappresentazione delle donne nell’arte italiana, dal Rinascimento all’inizio del Novecento. “donne nell’arte – Da Tiziano a Boldini” è la mostra inaugurata a Palazzo Martinengo a Brescia, dentro la quale siamo stati accompagnati dalla presidente dell’Associazione Amici di Palazzo Martinengo, Roberta Bellino, organizzatrice dell’esposizione. “E’ un crescendo di emozioni – ha spiegato ad askanews – si parte dalle sante donne e poi al piano superiore c’è una sorta di liberazione, una liberazione della sensualità e della femminilità, che non è mail volgare, non è mai inappropriata, per arrivare a dei Boldini strepitosi che adornano l’ultima parete e che ci fanno entrare in un mondo magico”. Dagli ... notizie

UnTemaAlGiorno : RT @GiovanniSono: #eLoSai quando ti devi togliere da davanti che la pittura e fresca. - BombRtx : RT @GiovanniSono: #eLoSai quando ti devi togliere da davanti che la pittura e fresca. -