Il consigliere comunale lascia Fdi: “Voglio salvare i migranti insieme a Carola Rackete” (Di lunedì 20 gennaio 2020) Massimiliano Rugo, ex capogruppo di Fratelli d'Italia in consiglio comunale a Bibbona, lascia il partito di Giorgia Meloni per cambiare completamente vita e andare a salvare i migranti in mare. Per farlo Rugo ha inviato una lettera alla Sea Watch, chiedendo di poter salire a bordo dell'imbarcazione che è stata capitanata anche da Carola Rackete. fanpage

