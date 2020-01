I film dello Studio Ghibli arrivano su Netflix (Di lunedì 20 gennaio 2020) https://www.youtube.com/watch?v=w2JLiIUZfO8 Uno dei trend di espansione che riguardano i contenuti dello streaming Netflix negli ultimi anni è sicuramente quello dell’animazione giapponese. La piattaforma ha ordinato diversi progetti in questo senso, soprattuto anime provenienti da case produttrici del Giappone, ma il colpo ufficializzato nelle ultime ore è di quelli destinati a fare la differenza: a partire dal prossimo 1° febbraio, infatti, in catalogo arriveranno progressivamente 21 film dello Studio Ghibli, la casa di produzione fondata da Hayao Miyazaki e Isao Takahata, celebre per i suoi titoli che hanno avuto una risonanza mondiale. L’accordo è stato raggiunto attraverso il partner di distribuzione Wild Bunch e riguarderà tutti i Paesi dove il servizio è presente, tranne Giappone, Canada e Stati Uniti (qui i diritti, in un altro colpo ben assestato, sono stati accaparrati alla ... wired

