Giallo Mattia Mingarelli, il parere di Roberta Bruzzone: «Troppi punti oscuri» (Di lunedì 20 gennaio 2020) Morte Mattia Mingarelli: è ancora irrisolto il Giallo relativo al misterioso decesso del 30enne comasco di cui si erano perse le tracce il 7 dicembre 2018, rinvenuto cadavere due settimane dopo a Chiesa in Valmalenco, vicino a Sondrio. La profonda ferita alla testa gli è stata provocata da qualcuno che lo ha aggredito oppure il giovane si è ferito accidentalmente? Questo il dubbio ad oggi insoluto. Morte Mattia Mingarelli, omicidio o incidente? Le indiscrezioni delle scorse settimane parlano di una possibile archiviazione del fascicolo, cui – qualora si rivelasse fondata – la famiglia Mingarelli si opporrebbe senza dubbio. “Vogliamo la verità sulla morte di Mattia – ha detto Elisa, sorella di Mattia, di recente intervistata a La vita in diretta – Siamo convinti che non si sia trattato di un incidente, di una semplice caduta accidentale. E il fatto che in procura ... urbanpost

rebecchi_mattia : RT @Rigna83: Il volto amareggiato di chi le ha provate tutte ma oramai è costretto a fischiar la fine. Non manca però l’ultima stilettata,… -