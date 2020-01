Davos, Fmi rivede le stime dell’Italia: +0,5 per cento nel 2020 (Di lunedì 20 gennaio 2020) Il summit Davos 2020 si apre con le stime della Fmi. Il Fondo ha ipotizzato una crescita del +0,5% nel 2020. Revisione al ribasso del Pil mondiale. Davos (SVIZZERA) – Alla vigilia del Davos 2020, il Fondo monetario internazionale ha aggiornato il World Economic Outlook. Una revisione dei dati che consentirà a tutti i presenti di poter discutere sulle modifiche da fare per rilanciare l’economia (e non solo). E le nuove cifre fanno sorridere il nostro Paese. +0,5% la crescita del PIL prevista nel 2020 rispetto al +0,2% del 2019. In lievi ribasso, invece, il 2021 con un +0,7%, 0,1 punti percentuali in meno rispetto ad ottobre. Chi non cresce è il Prodotto Interno Lordo Mondiale che nel 2020 dovrebbe essere di +3,3%, dato inferiore di 0,1 punti percentuali all’ultimo aggiornamento. Questa visione negativa è legata al rallentamento di alcune economia emergenti, come ... newsmondo

Corriere : Davos, le stime dell’Fmi sull’Italia: «Segnali di (timida) ripresa» - infoiteconomia : Davos, le stime dell’Fmi: economia mondiale fiacca. Italia? Segnali di (timida) ripresa - NewsMondo1 : Davos, Fmi rivede le stime dell’Italia: +0,5 per cento nel 2020 -