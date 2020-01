Viabilità Roma Regione Lazio del 19-01-2020 ore 18:30 (Di domenica 19 gennaio 2020) Viabilità DEL 19 GENNAIO 2020 ORE 18.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio UN INCIDENTE STA CREANDO PROBLEMI ALLA CIRCOLazioNE SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE: AL MOMENTO CI SONO INCOLONNAMENTI A PARTIRE DALL’USCITA PER LA PONTINA FINO ALLO SVINCOLO PER VIA ARDEATINA; SULLA STESSA PONTINA SEGNALIAMO TRAFFICO RALLENTATO TRA TOR DE CENCI E IL RACCORDO IN DIREZIONE DEL CENTRO; SEMPRE VERSO IL RACCORDO ALTRI RALLENTAMENTI SONO PRESENTI SULL’APPIA, A PARTIRE DAL BIVIO PER CIAMPINO; E A Roma PROSEGUE IL BLOCCO DELLA CIRCOLazioNE PER LA PRIMA DOMENICA ECOLOGICA: FINO ALLE 20.30 STOP A TUTTI I VEICOLI DIESEL E A BENZINA ALL’INTERNO DELLA FASCIA VERDE. DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral L'articolo Viabilità Roma Regione Lazio del 19-01-2020 ... Leggi la notizia su romadailynews

