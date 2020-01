Un nuovo brano e il sogno di uno show: Iva Zanicchi compie 80 anni (con fioretto) - (Di domenica 19 gennaio 2020) Paolo Giordano La cantante scherza: «Non dirò più parolacce». E la voce non invecchia Ma lei non fa una piega. Iva Zanicchi ha compiuto ottant'anni tondi tondi e continua a essere la solita Iva piena di grinta e buonumore. Tanto per capirci, ieri a Pino Strabioli su Viva Sanremo di Radio2 ha annunciato di aver fatto un fioretto quantomeno inusuale per una ottantenne: non dice più parolacce. «Ho fatto un fioretto e non mi sentirete mai più dire parolacce come vaff... e quelle robe lì che io non dirò più!». Insomma, genuina come sempre. E che stia attraversando un bel momento lo ha dimostrato non soltanto a Verissimo su Canale 5, dove ieri è arrivata in grande forma. Ma soprattutto con un nuovo brano, che la rappresenta fino in fondo. Si intitola Sangue nero, è un «fado» riarrangiato in chiave moderna con un testo scritto da Cristiano Malgioglio. Iva Zanicchi lo canta alla ... Leggi la notizia su ilgiornale

jaxofficial : Anche @NaliOfficial e lucadistefano_official saranno nel mio nuovo album #ReAle . Penso che Annalisa sia incredibil… - RollingStoneita : #Mahmood è tornato con un brano autobiografico, dove spezzoni di Milano fanno da sfondo a una storia d'amore tormen… - truemetalonline : Nereide: dopo il trailer, arriva il video ufficiale del nuovo brano 'Nebula' - -