Torino, un 35enne è stato travolto e ucciso da un pirata della strada (Di domenica 19 gennaio 2020) Un uomo di 35 anni è morto la notte scorsa nel Torinese dopo essere stato travolto da un pirata della strada. La vittima è di nazionalità albanese. Il conducente della vettura non si è fermato. Sulle sue tracce ci sono i carabinieri, che hanno approntato una serie di posti di blocco nella zona. L’incidente è avvenuto lungo la provinciale che collega Stupinigi a Orbassano. Secondo una prima ricostruzione, il 35enne stava camminando a bordo strada in un tratto privo di illuminazione. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del servizio 118. Leggi anche: Michele Bravi rompe il silenzio dopo l’incidente: «La terapia mi ha salvato. Un trauma simile non si supera da soli»Tragedia corso Francia, la Procura affida maxi-consulenza per accertare velocità del suv e punto dell’impatto L'articolo Torino, un 35enne è stato travolto e ucciso da un pirata della strada proviene da Open. Leggi la notizia su open.online

