The Witcher di Netflix: Kristofer Hivju di Game of Thrones potrebbe entrare nel cast della Stagione 2? (Di domenica 19 gennaio 2020) La serie The Witcher in onda su Netflix può vantare un cast di tutto rispetto, anche se il protagonista Henry Cavill è indubbiamente il nome più noto fra tutti, grazie soprattutto ai suoi ruoli come Superman nei film DC. Con la seconda stagione in produzione, è probabile che Cavill sarà ancora la stella più brillante di tutte...oppure no?Secondo alcune voci di corridoio, uniti ad un paio di indizi parecchio curiosi, è possibile che un attore della prestigiosa serie televisiva fantasy Game of Thrones possa entrare nel cast della prossima stagione di The Witcher. Tale attore sarebbe Kristofer Hivju, noto ai fan per aver interpretato Tormund Giantsbane.Cosa ci spinge a credere a queste voci? Il sito RedanianIntelligence segnala che il nome di Hivju sarebbe spuntato svariate volte in diverse conversazioni con le proprie fonti, ma anche escludendo questi rumor, ci sarebbero in giro prove ben ... Leggi la notizia su eurogamer

BelloEVerde : RT @OggiScienza: Viaggio nel mondo di Andrzej Sapkowski, lo scrittore polacco che ha dato vita alle imprese di Geralt di Rivia in un mondo… - Cy1991 : La prenderei molto, molto volentieri se ne facessero una controparte nostrana - Eurogamer_it : #TheWitcher di #Netflix: Kristofer Hivju di Game of Thrones si aggiungerà al cast della Stagione 2? -