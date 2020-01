Tendenze settimana: Tempo a tratti instabile al Centro Sud, migliora al Nord (Di domenica 19 gennaio 2020) Roma - Domani, domenica 19 gennaio Nord: Bel Tempo prevalente su Alpi, Prealpi e pedemontane; nuvoloso in pianura con deboli fenomeni su Nord Appennino e Alpi Marittime. Temperature in calo, massime tra 7 e 10. Centro: Tempo instabile sulle Adriatiche con piogge sparse e nevicate al di sopra dai 600/900 metri. Asciutto altrove. Temperature in flessione, massime tra 6 e 12. Sud: Spiccata variabilità con locali fenomeni su Molise, alta Puglia, Lucania, Calabria nonché Sicilia ionica dalla serata.Temperature in locale flessione, massime tra 9 e 15. Dopodomani, lunedì 20 gennaio Nord: A tratti variabile tra Nordest ed Emilia-Romagna; da poco a parzialmente nuvoloso sui restanti settori. Temperature in locale aumento, massime tra 7 e 11. Centro: Peggiora in Sardegna con piogge e Temporali, residui fenomeni sui settori adriatici. Più soleggiato altrove. Temperature in ... Leggi la notizia su abruzzo24ore.tv

