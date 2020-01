Saronno: violento pestaggio in strada tra studenti in due riprese (Di domenica 19 gennaio 2020) Due violente aggressioni nei confronti di uno studente nel quadrilatero degli istituti a Saronno. E’ successo qualche giorno fa ma la vicenda è stata resa nota solo nelle ultime ore in seguito alla denuncia di una donna che, tentando di dividere i contendenti durante la prima lite, ha subito la rottura dello specchietto della sua auto e una ferita al dito mignolo. La vicenda ha inizio verso le 14 nella zona del Santuario della Beata Vergine dei Miracoli, quartiere dove sono concentrati gli istituti superiori della città. Una donna di passaggio in auto vede dei ragazzi picchiarsi violentemente in strada, con altri ragazzi intorno che assistono. su Il Notiziario. Leggi la notizia su ilnotiziario

