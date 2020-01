LIVE Milan-Udinese 1-1, Serie A calcio 2020 in DIRETTA: la pareggia il neo entrato Rebic (Di domenica 19 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 48′ Goooooooooollll!!!!! Rebic!!!!!! L’Udinese prima si salva sul cross insidioso di Leao ma perde malamente palla in impostazione e Conti trova in mezzo il croato che in corsa la scarica dentro di potenza!!! 47′ Fofana lancia in velocità Lasagna che brucia in velocità Kjaer, bravo Donnarumma a respingere il rasoterra radente. 46′ Inizia il secondo tempo! Rebic entra al posto di Bonaventura. Grande inizio dei friulani che sfruttano un pasticcio di Donnarumma e si portano in vantaggio grazie a Stryger Larsen. Nella seconda metà del primo tempo arriva la reazione rossonera che non produce però grosse occasioni da rete. A tra poco per la ripresa. 45′ Finisce il primo tempo. Milan-Udinese 0-1. 45′ Nuytinck mura il destro a botta sicura di Leao! 44′ Lasagna mette ancora in difficoltà Conti, mette in ... Leggi la notizia su oasport

