Il Segreto anticipazioni 20 gennaio 2020: Elsa e Isaac finalmente sposi (Di domenica 19 gennaio 2020) Nella puntata de Il Segreto, in onda lunedì 20 gennaio 2020 su Canale 5, Elsa e Isaac riusciranno finalmente a coronare il proprio sogno d'amore: anticipazioni. Il Segreto torna con la puntata di lunedì 20 gennaio 2020 su Canale 5 e le anticipazioni fanno tirare un sospiro di sollievo agli spettatori portandoli nel matrimonio di Elsa e Isaac. Dopo aver superato insieme il complesso problema di salute di Elsa, il ritorno e i terribili piani di Antolina, un debito economico ben al di sopra delle proprie possibilità per l'intervento che si è rivelato decisivo, Elsa e Isaac possono finalmente tirare un sospiro di sollievo e pronunciare il tanto anelato sì. Ma loro due saranno il solo aspetto lieto della puntata: Maria, dopo l'intensa sessione di esercizi, ... Leggi la notizia su movieplayer

