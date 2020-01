“Il Salotto a Teatro”, domani appuntamento con Mimmo Borrelli (Di domenica 19 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Lunedì 20 gennaio alle ore 18,30 al Teatro Comunale di Caserta nuovo appuntamento del ciclo “Il Salotto a Teatro”, incontri tra i protagonisti della scena e il pubblico. Ospite de “Il Salotto a Teatro”, curato dalla giornalista Maria Beatrice Crisci, sarà un maestro della drammaturgia Mimmo Borrelli in scena al Comunale martedì 21 con “Malacrescita”. L’iniziativa è organizzata dal Teatro Pubblico Campano. L’incontro con Mimmo Borrelli sarà una lezione di grande teatro e sarà un’occasione per scoprire un protagonista del palcoscenico. Chi parteciperà all’evento potrà documentare e diffondere sui social media i post, le fotografie e i selfie usando l’hashtag #Salottoateatro e l’evento potrà essere seguito anche sul web. L’incontro è aperto al pubblico con ingresso libero, come tutti gli altri eventi del ... Leggi la notizia su anteprima24

fattoquotidiano : SAN BETTINO La figlia di Craxi ospite di Rai1, nel salotto di Mara Venier: “Tuo padre era un amico” [di Ilaria Proi… - tian_taihen : RT @chandra_lady: Io non guardo più la tv. La uso solo per Netflix, che mi è proibito usarlo tranne il sabato, ma il sabato il salotto è se… - AngelaVillani9 : RT @c_est_la_vie86: Io capisco perfettamente chi dice di essere follemente innamorato di Milano. Il Duomo,quella piazza che sembra un salot… -