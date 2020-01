Elisa De Panicis | “A 17 anni ho ricevuto violenze psicologiche e fisiche da un ragazzo”

Grande Fratello 2020 - Elisa De Panicis a Live Non è la d'Urso : "10 anni fa violentata da un ragazzo" (VIDEO) : (video in arrivo) Nel corso della puntata di Live - Non è la d'Urso, andata in onda domenica 19 gennaio 2020 su Canale 5, Salvo Veneziano ha incontrato in ascensore Elisa De Panicis. Il tutto a pochi giorni dall'espulsione del pizzaiolo dal reality di Mediaset a causa delle sue parole considerate violente e sessiste ai danni dell'influencer. In questa occasione, Elisa ha confessato di aver subito una violenza dieci anni fa:Mi hai deluso. Non ...

Grande Fratello Vip - Andrea Denver in lacrime per Elisa De Panicis : “Ci sto soffrendo tanto” : Sono ormai andate in archivio le prime puntate del Grande Fratello Vip 4 e le dinamiche del gioco cominciano a farsi interessanti. Le simpatie, le antipatie e i possibili flirt prendono pian piano forma. In molti avevano pensato e sperato che tra Elisa De Panicis e Andrea Denver potesse esserci del tenero. Dopo che i due, nonostante qualche remora, hanno svelato di aver avuto una frequentazione oltre oceano, era lecito aspettarsi un ritorno di ...

Instagram Elisa De Panicis - arriva l’accusa : “1 milione di follower fake - ecco la prova” : Elisa De Panicis del Grande Fratello Vip ha un milione di followers su Instagram e lo sanno tutti, dato che durante l’ultima diretta Barbara Alberti lo ha detto più volte sottolineando come sia “amatissima in tutto il mondo” nonché una “star mondiale”. Se in Italia la De Panicis era una perfetta sconosciuta fino a due settimane fa, in Spagna, Francia e Cile è molto famosa per aver partecipato a vari reality show e ...

Andrea Denver in lacrime al Grande Fratello Vip | La paura dopo Elisa De Panicis : Nella puntata di ieri, venerdì 17 gennaio, si è tornato sul tema Andrea Denver ed Elisa De Panicis. Prima che quest’ultima uscisse dalla casa del Grande Fratello, i due hanno avuto l’ennesimo scontro sulla loro storia segreta. Ora che Elisa De Panicis è uscita dalla casa. La ‘tresca’ consumata a Miami tra Andrea Denver e […] L'articolo Andrea Denver in lacrime al Grande Fratello Vip | La paura dopo Elisa De Panicis proviene da ...

Grande Fratello Vip 4 - Andrea Denver attacca Elisa De Panicis : “Non si è comportata bene” : Il Grande Fratello Vip 4 sta entrando piano piano nel vivo e stanno venendo fuori i caratteri dei protagonisti. Le dinamiche del gioco stanno diventando sempre più evidenti e le simpatie, così come le antipatie, vengono a galla. Si è parlato molto della presunta relazione tra Andrea Denver ed Elisa De Panicis. Tra smentite e parziali conferme è venuto fuori che tra i due ci sia stato del tenero prima dell’ingrasso nella casa più spiata ...

Grande Fratello Vip 2020 - la cronaca della quarta puntata : Patrick - Denver e Pasquale in nomination. Elisa de Panicis e Sergio Volpini eliminati : Grande Fratello Vip 2020, la cronaca della quarta puntata: Patrick, Denver e Pasquale in nomination. Elisa de Panicis e Sergio Volpini eliminati. quarta puntata con poca dinamica...

Grande Fratello Vip 2020 - Elisa De Panicis e Sergio Volpini sono i primi due eliminati : Arrivano i primi verdetti per questa quarta edizione del Grande Fratello Vip. L'influencer Elisa De Panicis e lo storico inquilino del primo Grande Fratello Sergio Volpini sono stati eliminati nel corso della quarta puntata del programma condotto da Alfonso Signorini. La casa inizia a perdere i primi pezzi.Continua a leggere

Grande Fratello Vip - eliminata Elisa De Panicis : l’influencer di Solaro : È la prima eliminata del Grande Fratello Vip 4, Elisa De Panicis è uscita dalla Casa più spiata d’Italia. Si conclude così il reality del l’influencer legata a Solaro per aver trascorso qui i primi anni della sua vita nonché ex fiamma di Ronaldo. Il verdetto è arrivato venerdì sera al termine di 48 ore di telefoto. In appena 11 giorni la De Panicis non è certo passata inosservata al Grande Fratello Vip soprattutto per i suoi ...

Grande Fratello Vip 2020 - Elisa De Panicis sotto la doccia : "Insaponami la schiena" : Nella settimana del televoto che la vede in nomination Elisa De Panicis organizza una doccia hot provocando scherzosamente il timido egittologo Aristide Malnati Elisa De Panicis al Grande Fratello Vip 2020 con la sua doccia hot attira l'attenzione dei coinquilini e del pubblico da casa che questa settimana dovrà decidere sulla sua permanenza nella casa con il televoto. La doccia è stata da sempre uno dei momenti più hot del Grande Fratello e ...