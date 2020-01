Dottoressa presa a pugni per il ticket in ospedale (Di domenica 19 gennaio 2020) Giorgia Baroncini La Dottoressa è stata presa a calci e pugni da una 60enne che non voleva pagare il ticket. L'episodio all'ospedale Muscatatello di Augusta (Siracusa) Nuova aggressione ai danni del personale sanitario. Vittima di una paziente fuori controllo è stata questa volta una Dottoressa dell'ospedale Muscatatello di Augusta, in provincia di Siracusa. La donna è stata aggredita in pieno giorno nei locali della guardia medica. Ad aggredire la Dottoressa è stata una 60enne che, secondo una prima ricostruzione, non avrebbe voluto pagare il ticket. La donna, quando il medico le ha chiesto dei documenti che attestassero l'esenzione, è andata su tutte le furie e le si è scagliata contro con violenza. E così sono volati pugni, calci e schiaffi. Un tecnico dell'impianto antincendio ha assistito alla scena ed è subito intervenuto per bloccare la 60enne. La vittima, che ha ... Leggi la notizia su ilgiornale

degama72 : @DocWalls @nexusSEI_6 @LookInThyHeart_ @Zhang_Jindongj @anna_salvaje Parlo di sfumature legate, con tutta probabili… -