Carlo Pietropoli, Uomini e Donne: l’opinione su Cecilia, Marika e Marianna (Di domenica 19 gennaio 2020) Carlo Pietropoli confessa le prime impressioni sulle corteggiatrici Cecilia, Marika e Marianna, conosciute a Uomini e Donne Carlo Pietropoli è il nuovo tronista di Uomini e Donne. Pronti via e il bel barista ha subito infiammato lo studio, scontrandosi con Lorenzo Riccardi, oggi opinionista nel dating show di Canale 5. Come per qualsiasi suo predecessore l’obiettivo resta incontrare l’anima gemella. Ed è ciò di cui parla il protagonista del Trono Over fra le pagine di Uomini e Donne Magazine Ufficiale. Si definisce una persona timida, perciò gestire quanto accade davanti alle telecamere gli risulta difficile. Oggi però sta molto meglio, rispetto al debutto. Ha iniziato questa avventura carico, sorridente, pieno di buoni propositi, dopodiché sono sorti dei problemi nell’integrarsi, nel mostrare la propria vera natura. Non è stato semplice per Carlo Pietropoli acquisire ... Leggi la notizia su kontrokultura

KontroKulturaa : Carlo Pietropoli, Uomini e Donne: l'opinione su Cecilia, Marika e Marianna - - zazoomblog : Lorenzo Riccardi contro Carlo Pietropoli: “Bel trono? La vedo dura” - #Lorenzo #Riccardi #contro #Carlo - KontroKulturaa : Lorenzo Riccardi contro Carlo Pietropoli: “Bel trono? La vedo dura” - -