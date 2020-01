Calcio, Scarpa d’Oro 2020: la classifica generale dei Cannonieri e bomber d’Europa. Ciro Immobile al comando! (Di domenica 19 gennaio 2020) La Scarpa d’Oro è il trofeo più prestigioso per un cannoniere. Il premio viene conferito a giocatore che ha segnato il maggior numero di gol in Europa durante una stagione. In sostanza si premia il marcatore più prolifico del Vecchio Continente ma non tutti i gol hanno lo stesso peso. Quelli segnati nei cinque campionati più importanti secondo il record FIFA (Inghilterra, Spagna, Germania, Italia, Francia) valgono doppio mentre quelli marcati nei tornei di seconda fascia valgono 1,5 (quello di maggior rilievo è il campionato portoghese), solo 1 per i campionati più bassi. I gol segnati nelle competizioni internazionali (Champions League ed Europa League), nelle Coppe Nazionali e in Nazionale non vengono presi in considerazione. Si considerano solo i vari campionati. Ciro Immobile è volato al comando grazie alla tripletta segnata sabato contro la Sampdoria, l’attaccante della Lazio ... oasport

OA_Sport : Calcio, Scarpa d’Oro 2020: la classifica generale dei Cannonieri e bomber d’Europa. Ciro Immobile al comando! - GIUSPEDU : RT @sportface2016: Immobile verso la Scarpa d'Oro? Ecco la classifica aggiornata #LazioSamp #LazioSampdoria - sportface2016 : Immobile verso la Scarpa d'Oro? Ecco la classifica aggiornata #LazioSamp #LazioSampdoria -