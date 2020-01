Solaro, fratelli nel tugurio da Barbara d’Urso. Il Comune: “Assistiti da anni” (Di sabato 18 gennaio 2020) “Il Comune di Solaro assiste da anni la famiglia nelle necessità primarie e nelle questioni burocratiche”. Questa è la risposta del Municipio al servizio di Pomeriggio 5 di ieri. Barbara d’Urso si è occupata della vicenda di due fratelli, Franca e Martino, che vivono in un appartamento in cui le condizioni igienico-sanitarie sono davvero critiche (clicca qui per l’articolo). “Si tratta di una situazione di particolare criticità alla quale è sempre stata riservata puntuale attenzione”, precisano dal Comune. su Il Notiziario. Leggi la notizia su ilnotiziario

