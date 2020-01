Roberta Morise si sente male a I Fatti Vostri, la reazione di Giancarlo Magalli: E’ un segno di lutto…’ (Di sabato 18 gennaio 2020) Roberta Morise con l’influenza a I Fatti Vostri Nell’ultimo appuntamento settimanale de I Fatti Vostri, lo storico programma di Rai Due, è accaduto qualcosa di insolito. InFatti nella trasmissione ideata e diretta da Michele Guardì, il conduttore Giancarlo Magali ha fatto una battuta sulla collega Roberta Morise, ex compagna di Carlo Conti che ha preso il posto di Adriana Volpe. Ad inizio puntata, inFatti, il professionista Rai, facendo riferimento a venerdì 17, ha detto al pubblico che tutti sono malati: regia, la produzione e soprattutto la Morise. InFatti quest’ultima era calda come un termosifone e, ironizzando, ha detto che stamane si avvicinavano tutti a lei per riscaldarsi. Giancarlo Magalli ironizza sulla febbre della collega Nonostante la febbre Roberta Morise ha affrontata l’ultima diretta settimanale con I Fatti Vostri. Giancarlo Magalli ha ... Leggi la notizia su kontrokultura

