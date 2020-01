Parigi, proteste contro Macron: data alle fiamme la brasserie dove festeggiò la sua elezione (Di sabato 18 gennaio 2020) Anche i gilet gialli, sfilano oggi pomeriggio, 18 gennaio, in diverse città della Francia per il loro 62/o sabato di protesta. A Parigi data alle fiamme la brasserie dove Macron festeggiò l'elezione Leggi la notizia su firenzepost

Gennaro40900492 : RT @AlessandroCere7: Massiccia presenza di forze dell’ordine a #Parigi dove diverse migliaia di #Giletsjaunes sfilano per le strade per la… - allemacc : RT @AlessandroCere7: Massiccia presenza di forze dell’ordine a #Parigi dove diverse migliaia di #Giletsjaunes sfilano per le strade per la… - ilcurator : RT @AlessandroCere7: Massiccia presenza di forze dell’ordine a #Parigi dove diverse migliaia di #Giletsjaunes sfilano per le strade per la… -