Marco Quintili e Tecnicamente Pizza nel Mondo al Sigep 2020 (Di sabato 18 gennaio 2020) L’eccellenza mondiale delle materie prime e semilavorati, abbinata alle innovazioni delle migliori tecnologie e gli ultimi trend di format di locali italian style. La sezione dedicata alla Panificazione non poteva mancare al Sigep 2020 di Rimini a completamento dell’offerta rivolta alle panetterie che si occupano anche di dolci da forno, alle panetterie/pasticcerie, alle panetterie/pizzerie. Proprio per quanto riguarda la pizzeria è presente anche Marco Quintili, presidente dell’Associazione Tecnicamente Pizza nel Mondo che svolge lezioni in tutta Europa e che proporrà uno speech al pubblico del Sigep in cui parlerà della propria esperienza nella sperimentazione che trova forma ogni sera nella sua Pizzeria IQuintili diventata un punto di riferimento a Roma e nel Lazio. Marco Quintili è anche presente come testimonial del Molino Magri. Oltre a lui presenti per Tecnicamente Pizza nel ... Leggi la notizia su giornalettismo

