Ghali duetta con Salmo in “Boogieman” e lancia l’album “DNA” che uscirà il 20 febbraio (Di sabato 18 gennaio 2020) Ghali ha fatto una sorpresa a tutti i suoi fan con il nuovo singolo “Boogieman”, che sancisce la collaborazione con Salmo. La canzone è prodotta da Zef e Mace ed è inserita nella tracklist di “DNA”, il nuovo disco in uscita il 20 febbraio. “Nel decennio dell’inestetismo, dove non essere cool è l’obiettivo, chiedere all’uomo nero di non farmi fare cose stupide è la cosa meno cool che mi potesse venire in mente”, dice Ghali a proposito del singolo. Inoltre sono state annunciate tre date speciali al Fabrique di Milano l’8, il 9 e il 10 maggio che vedrà sul palco uno show speciale ed esclusivo nella sua città, intitolato “Il concerto a Milano”. “Ho viaggiato tanto in questi ultimi anni. Ho suonato su palchi importanti in diversi stati davanti a decine di migliaia di persone. Eppure nulla è come tornare a casa e sentire il calore della mia gente, dei fan più accaniti. La voglio il più vicina ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

