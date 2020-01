Emilia-Romagna, Zingaretti: "Borgonzoni debole e finta" (Di sabato 18 gennaio 2020) La campagna elettorale in vista del voto in Emilia-Romagna e in Calabria si intensifica e oggi il segretario del Partito Democratico Nicola Zingaretti è voluto andare all'attacco della candidata della Lega alla Presidenza in Emilia-Romagna, Lucia Borgonzoni, sempre più defilata in quello che è il periodo in cui dovrebbe essere ancora più presente.Anche Matteo Salvini si è reso conto in corsa di aver puntato sul cavallo sbagliato e sono sempre di più gli eventi in Emilia-Romagna in cui è Salvini l'assoluto protagonista, spesso neanche affiancato da Borgonzoni. Questo lo hanno notato tutti e oggi Zingaretti lo ha sottolineato pubblicamente:I prossimi anni saranno anni di battaglia politica, economica e sociale. Questa è una regione governata bene e per invadere l'Emilia-Romagna hanno trovato una candidatura debole, se non finta. Talmente finta che non la propongono ... Leggi la notizia su blogo

lauraboldrini : Certo che lo è Borgonzoni, solo tu non te ne sei accorta Invece di occuparti di me, perché non approfondisci le pr… - borghi_claudio : Pezzi di verità che si leggono solo sui giornali stranieri: 'se il PD vince in Emilia Romagna allora il governo avr… - matteosalvinimi : Su #Bibbiano, nel silenzio di molti giornali, emergono dettagli agghiaccianti. La giustizia faccia in fretta, di ce… -