Australian Open 2020 | il tabellone di Matteo Berrettini Ostacolo Coric al terzo turno

Australian Open 2020 - Elisabetta Cocciaretto e una piccola luce nel buio del tennis femminile italiano : Elisabetta Cocciaretto e l’Australia si erano salutate con un filo di amarezza nel 2018. Le lacrime avevano rigato il volto della giovanissima tennista marchigiana, quando non fu capace di sfruttare due match-point nelle semifinali del torneo junior degli Australian Open di due anni fa. La sconfitta per mano della cinese di Taipei En Liang è qualcosa che la classe 2001 ancora ricorda chiaramente e dunque, tornando a Melbourne, le ...

Australian Open 2020 - programma 20 gennaio : orari - tv - streaming - ordine di gioco : Il primo Slam della stagione 2020 del tennis saranno gli Australian Open: il momento clou della stagione sul cemento scatterà lunedì 20 gennaio con l’inizio dei tabelloni principali. Dopo due settimane di aspre battaglie, la finale femminile si disputerà sabato 1 febbraio, mentre domenica 2 febbraio ci sarà l’ultimo atto maschile. E’ stato appena rilasciato l’ordine di gioco di lunedì 20 gennaio, quando saranno ...

Australian Open 2020 : il tabellone di Jannik Sinner. Esordio con Max Purcell - incroci da brividi con Shapovalov e Federer : Pochi giorni fa è stato sorteggiato il tabellone degli Australian Open 2020, il primo attesissimo Slam della nuova stagione in programma a Melbourne dal 20 gennaio al 2 febbraio. Erano ben otto gli italiani presenti nel main draw maschile: tra questi anche la nuova luminosa promessa del tennis azzurro, il diciottenne Jannik Sinner, alla prima apparizione in un grande Slam del circuito. Andiamo ad analizzare il sorteggio dell’altoatesino, ...

Fognini-Opelka - Australian Open 2020 : orario - tv - data - programma - streaming : Fabio Fognini, testa di serie numero 12 nel singolare maschile, esordirà nella 1573 Area agli Australian Open: l’azzurro affronterà nel primo turno del primo Slam stagionale lo statunitense Reilly Opelka. Il match si giocherà lunedì 20 gennaio, e sarà il secondo a partire dall’1.00 italiana. Tutti gli Australian Open 2020 verranno trasmessi in diretta tv sui canali Eurosport, mentre la diretta streaming verrà assicurata da Eurosport ...

Sinner-Purcell - Australian Open 2020 : orario - tv - data - programma - streaming : Jannik Sinner esordirà sul Court 7 agli Australian Open: l’azzurro affronterà nel primo turno del primo Slam stagionale il padrone di casa Australiano Max Purcell, numero 216 ATP, passato dalle qualificazioni. Il match si giocherà lunedì 20 gennaio, e sarà il secondo a partire dall’1.00 italiana. Tutti gli Australian Open 2020 verranno trasmessi in diretta tv sui canali Eurosport, mentre la diretta streaming verrà assicurata da ...

Australian Open 2020 - l’avversario di Jannik Sinner al primo turno. Data e programma : Jannik Sinner ora conosce il nome del suo primo avversario agli Australian Open: l’azzurro che era stato accoppiato ad un qualificato, affronterà nel primo turno del primo Slam stagionale il padrone di casa Australiano Max Purcell, numero 216 ATP. IL match si giocherà lunedì 20 gennaio, e sarà il secondo match a partire dall’1.00 italiana. Tutti gli Australian Open 2020 verranno trasmessi in diretta tv sui canali Eurosport, mentre la ...

Australian Open 2020 : il tabellone e gli avversari di Roger Federer. Possibile incrocio con Berrettini nei quarti di finale - semifinale contro Djokovic : Roger Federer è pronto per una nuova sfida. Il fuoriclasse svizzero torna in scena in questo 2020 e lo farà dalla porta principale degli Australian Open, primo Slam della stagione. L’attuale n.3 del mondo aspira a conquistare il 21° successo in un Major, dando seguito all’ultimo trionfo maturato proprio a Melbourne due anni fa. In quell’atto conclusivo il campione elvetico superò il croato Marin Cilic e diede prova di tutta la ...

Australian Open 2020 - il tabellone degli italiani : Berrettini e Fognini - possibili ottavi contro. Sinner in cerca di Shapovalov - sfortuna Sonego e Cecchinato : Il sorteggio del tabellone principale degli Australian Open 2020 ha regalato agli italiani soddisfazioni variabili: si va dalle buone prospettive di Matteo Berrettini a un giocatore detestato (solo sul piano tennistico) da Fabio Fognini, dalla sfortuna di Lorenzo Sonego, Marco Cecchinato e Salvatore Caruso alle possibili prospettive di Andreas Seppi e Stefano Travaglia, per finire con Jannik Sinner, piuttosto fortunato nel sorteggio del ...

Australian Open 2020 - qualificazioni : Lorenzo Giustino - Lorenzo Musetti e Matteo Viola escono nel turno decisivo : Brutte notizie per l’Italia dalle qualificazioni agli Australian Open 2020 di tennis, in corso a Melbourne: Matteo Viola, Lorenzo Musetti e Lorenzo Giustino perdono nel terzo e decisivo turno per l’ingresso nel tabellone principale. Musetti perde per 6-4 7-6 (8) contro l’olandese Tallon Griekspoor, numero 175, mentre Giustino lotta per tre set, ma perde per 6-2 1-6 7-6 [10-4] contro l’argentino Marco Trungelliti, 202 ATP, ...

Qualificazioni Australian Open 2020 : Elisabetta Cocciaretto accede per la prima volta al main draw di uno Slam! Ko Martincova in due set : Elisabetta Cocciaretto il 25 gennaio compirà 19 anni e si fa un bel regalo di compleanno anticipato nelle Qualificazioni agli Australian Open 2020 di tennis. La ragazzina azzurra, infatti, al debutto assoluto nelle citate Qualificazioni di uno Slam, proprio a Melbourne dove due anni fa seppe spingersi fino alle semifinali del torneo junior, è riuscita a conquistare per la prima volta in carriera il pass per il tabellone principale di un Major. ...

Tennis - Australian Open 2020| Al via il primo Slam stagionale : Con l'Australian Open 2020 riparte una nuova stagione di grande Tennis. Soretggiati i tabelloni: possibile derby azzurro agli ottavi tra Berrettini-Fognini. Polemiche sulla sicurezza di giocatori, pubblico e addetti ai lavori a causa del fumo e la foschia nell'aria derivate dagli incendi che stanno mettendo da settimane in ginocchio il paese. Si alza il sipario su una nuova stagione di grande Tennis. Ormai ci siamo, da lunedì 20 ...

