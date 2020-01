Assegno circolare: come bloccarlo e quando si può fare. Ecco i casi (Di sabato 18 gennaio 2020) Assegno circolare: come bloccarlo e quando si può fare. Ecco i casi L’Assegno – com’è noto – è uno strumento di pagamento che consente di sostituire il denaro contante. In sostanza, è finalizzato a pagare una somma di denaro nei confronti di un creditore, ovvero consiste in un ordine di pagamento che l’interessato (il “traente”) fa nei confronti della propria banca (il “trattario”), la quale – a sua volta – darà luogo al versamento a favore del soggetto (il “beneficiario”) di cui è stato indicato nome e cognome. La domanda legittima che ci si può porre è però la seguente: è possibile bloccare un Assegno circolare, in modo che di fatto sia impedito il pagamento al beneficiario? Ecco di seguito la risposta. Se ti interessa saperne di più su come evitare il pignoramento del conto corrente, con lo strumento ... Leggi la notizia su termometropolitico

