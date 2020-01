Annalisa: fidanzato, età, altezza (Di sabato 18 gennaio 2020) Annalisa Scarrone, in arte Annalisa, è una delle cantanti più note uscite da Amici, il talent show condotto da Maria De Filippi, diventando in pochi anni una conduttrice credibile e una veterana del Festival di Sanremo.Nata a Savona il 5 agosto 1985, la ragazza, laureata in Fisica, si classifica nel 2010 seconda alla settima edizione del programma, ma il successo non tarda ad arrivare: dopo una serie di singoli andati bene, nel 2013 debutta proprio all'Ariston con i brani Scintille e Non so ballare (per via della doppia canzone passa il primo). Nel 2015 ci riprova con Una finestra tra le stelle, scritta da Kekko dei Modà e arriva quarta; nel 2016 ci arriva con Il diluvio universale e l'anno seguente invece si piazza al terzo posto con Il mondo prima di te.Annalisa: fidanzato, età, altezza 18 gennaio 2020 06:04. Leggi la notizia su blogo

