Allerta Meteo Spagna, violenta tempesta invernale scatenerà BLIZZARD: atteso oltre 1 metro di NEVE (Di sabato 18 gennaio 2020) Allerta Meteo Spagna – Mentre sul resto d’Europa prevarranno condizioni di alta pressione e di tempo mediamente stabile, salvo qualche nevicata occasionale sulle aree centro-orientali, il Mediterraneo centrale, ma soprattutto occidentale, e naturalmente le regioni che si affacciano su di esso, vivranno una intensa fase di tempo perturbato tra il fine settimana e l’inizio della prossima. Responsabile del maltempo, una bassa pressione nordatlantica che si andrà isolando sull’Ovest del bacino nel corso del fine settimana, quella medesima responsabile anche del peggioramento del tempo in atto sulle nostre regioni. Ma il “core” del centro depressionario, come visibile dall’immagine in anteprima, andrà scavandosi sull’Ovest Mediterraneo, tra il Sud-Est della Spagna, le coste algerine settentrionali e le Baleari ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

RSD_studiodelta : ? ALLERTA METEO: Allerta 002/2020 valida dal 19-01-2020: vento, stato del mare - Pietro__Bruno : RT @MeteoExpert: Ciclone #Tino, diramata l'allerta in tutte le oltre 170 isole dell'arcipelago di #Tonga - antofeja : RT @posillipostore: Allerta meteo a Posillipo. Causa pioggia intensa la circolazione su via Cascatelle è interrotta fino alle ore 22.00 di… -