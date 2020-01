Sinisa Mihajlovic a Verissimo per raccontare la malattia: le anticipazioni (Di venerdì 17 gennaio 2020) La battaglia di Sinisa Mihajlovic contro la leucemia è stata uno dei temi centrali di questa stagione di Serie A ancora in corso, tanto da superare in fretta le barriere degli appassionati di calcio e diventare questione popolare ad ampio raggio. Moltissimo si è discusso della scelta del tecnico di rimanere alla guida del Bologna, decisione che suscitò grandissima commozione da parte di addetti ai lavori e tifosi qualunque. Superati i primi, critici mesi di cure, l’allenatore della squadra emiliana ha ora la malattia sotto controllo; attraversando una fase positiva, ha dunque scelto di raccontare la sua battaglia in televisione, ospite di Silvia Toffanin. Si prepara a raccontare i suoi primi mesi di cure in televisione Sinisa Mihajlovic, intervistato da Silvia Toffanin: “Non bisogna perdere la voglia di lottare” In un’intervista rilasciata a Verissimo e ... Leggi la notizia su velvetgossip

