Simeone stoccata alla Juve | «Morata come Inzaghi ma con il VAR…» – VIDEO

Diego Simeone ha riservato una stoccata alla Juventus durante la sua conferenza stampa. Le parole del tecnico argentino Diego Simeone ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match dell'Atletico Madrid contro l'Eibar. Il tecnico argentino ha riservato una stoccata ai bianconeri paragonando Alvaro Morata a Pippo Inzaghi. «Ci sono giocatori con queste caratteristiche. Mi ricorda Pippo Inzaghi che giocava sempre al limite, sempre in situazioni più favorevoli che sfavorevoli. La relazione con Morata è simile. Sempre sul filo del fuorigioco. Oggi col VAR ogni situazione è evidente».

