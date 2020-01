Raffaella Mennoia nostalgica | Messaggio triste per Uomini e Donne (Di venerdì 17 gennaio 2020) Il tempo vola per Raffella Mennoia: l’autrice storica di Uomini e Donne è apparsa nostalgica sui social e ha lanciato un Messaggio triste ai suoi follower. Starà forse ricordando i vecchi tempi da corteggiatrice? Scopriamo di cosa si tratta. Ne è passato di tempo da quando, su quello sgabello, c’era seduta proprio lei. Stiamo parlando … L'articolo Raffaella Mennoia nostalgica Messaggio triste per Uomini e Donne proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

Piera47009286 : #uominiedonne volevo fare i complimenti a Raffaella mennoia che riesce sempre a trovare un tronista peggiore del precedente - chiaraconlach : MA PERCHÉ LI HANNO INVITATI PERCHÉ DOPO UN ANNO CI SONO ANCORA LORO MADONNA RAFFAELLA MENNOIA RITIRATI PER CORTESIA #UominieDonne - chiaraconlach : scommetto che Carlo èstato scelto da Raffaella Mennoia e questa donna ancora si ostina a voler fare questo lavoro nella vita #uominiedonne -