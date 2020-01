Operaio colpito dall’elica di un silos: morto sul colpo (Di venerdì 17 gennaio 2020) Ennesima tragedia consumatasi sul posto di lavoro, questa volta a Reggio Emilia. Un Operaio è stato colpito dall’elica di un silos mentre stava lavorando alla cantina sociale di Massenzatico: inutile ogni tentativo di salvarlo. Operaio colpito dall’elica di un silos L’episodio si è verificato nel tardo pomeriggio di giovedì 16 gennaio 2020 presso l’impianto produttivo situato in via Beethoven specializzato nella produzione del vermentino. Sandro Santini, questo il nome della vittima, era impegnato a pulire una cisterna utilizzata per la fermentazione del lambrusco, in quel momento vuota e ferma. Ancora non è chiara l’esatta dinamica di ciò che è accaduto ma, secondo le prime ricostruzioni, sembrerebbe che mentre si trovava sul fondo una ventola l’avrebbe risucchiato all’interno. Qui una pala l’avrebbe colpito ed è probabilmente ... Leggi la notizia su notizie

