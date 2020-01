Meghan conquista i canadesi con il suo femminismo - (Di venerdì 17 gennaio 2020) Sandra Rondini Dopo aver visitato in una settimana già due centri di accoglienza e difesa delle donne, la Duchessa del Sussex conquista i canadesi con quello che viene ritenuto un sincero appoggio ad una causa per cui combatte sin da bambina Seconda uscita non ufficiale per Meghan Markle che attende in Canada l’arrivo del marito Harry, rimasto a Londra a trattare termini e condizioni della loro Meghexit. La Duchessa, dopo aver fatto visita martedì scorso al "Downtown Eastside Women's Centre", un centro d’accoglienza e sostegno per donne indigenti e vittime di violenze domestiche nella periferia di Vancouver, si è recata ieri nella sede di un altro ente di beneficenza della città, "Justice For Girls", per discutere dei migliori programmi di sostegno attuabili per salvare dalla strada e dalla povertà giovani ragazze in difficoltà. Ancora una volta vestita casual, con un ... Leggi la notizia su ilgiornale

