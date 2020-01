Matteo Salvini non andrà a Bibbiano: le Sardine lo beffano (Di venerdì 17 gennaio 2020) Lo spazio richiesto dal leader della Lega per il comizio per la Bergonzoni non sarà disponibile. Saranno Giulia Sarcone e Youness Warhou a presenziare a Bibbiano. Le Sardine riescono ad avere la meglio su Matteo Salvini. Questo è il succo del discorso che riguarda l’occupazione di una delle piazze “cardine” del percorso elettorale del leader … L'articolo Matteo Salvini non andrà a Bibbiano: le Sardine lo beffano proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

