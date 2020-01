Maria Elena Boschi: “Italia viva arriverà al 10 per cento, a Salvini fischiano le orecchie” (Di venerdì 17 gennaio 2020) "Se tutti si preoccupano di dove staremo, siamo più importanti di come dicono. Anzi, io penso che Italia viva già da sola possa arrivare al 10 per cento", ha dichiarato Maria Elena Boschi, capogruppo di Italia viva alla Camera. "È paradossale che il Pd sia subalterno ai grillini sulla riforma del processo penale" ha attaccato l'ex ministra. Leggi la notizia su fanpage

messorina52 : RT @Axen0s: cioè, invece di Bersana mi invitate maria elena boschi? e il popolo che fine ha fatto? non conta più???? senza neanche travagli… - RobertoSignore7 : RT @ronaldinarina: A #ottoemezzo una Maria Elena @meb bravissima come sempre! - TommasoMont : Maria Elena #Boschi comunica di essere tornata single. Quindi niente figli anche stavolta. E il tempo passa: ha 39 anni, ormai. -