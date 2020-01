Maltempo, Pescia: riaperta la strada chiusa per una frana (Di venerdì 17 gennaio 2020) E’ stata riaperta oggi al traffico, grazie alla realizzazione di un bypass, via di Speri a Pescia (Pistoia) che era chiusa per una frana causata dal Maltempo lo scorso 22 dicembre a causa della quale 12 famiglie erano rimaste praticamente isolate. Dalla prossima settimana, spiega una nota, la strada verra’ chiusa in alcune fasce orarie per consentire la seconda parte dei lavori con il consolidamento dell’area grazie a dei micropali.L'articolo Maltempo, Pescia: riaperta la strada chiusa per una frana Meteo Web. Leggi la notizia su meteoweb.eu

