L’Ugl festeggia a Roma i suoi 70 anni. Per il sindacato guidato da Capone un nuovo logo e nuove sfide per il futuro (Di venerdì 17 gennaio 2020) Una sala affollata e tanto entusiasmo a “Spazio Novecento”, a Roma, dove si è svolta la festa del sindacato Ugl (Unione Generale del Lavoro), che per i 70 anni dalla sua nascita ha presentato il nuovo logo. “Un restyling – ha spiegato Paolo Capone, Segretario Generale, nel corso dell’evento ‘Il lavoro cambia, anche noi’ – che metaforicamente e concretamente deve coinvolgere il sindacato UGL, affinché sappia cogliere le vere priorità in un mondo multiforme e in continua trasformazione, rilanciandolo verso le sfide del futuro. Dobbiamo contribuire all’elevazione culturale e sociale del lavoro e mettere al centro il valore della persona, in un’epoca di allentamento dei diritti dei lavoratori e di impoverimento dei redditi”. Forte l’impatto scenografico. Apertura con l’inno nazionale di Mameli, cantato da un coro di 50 voci bianche, poi ammaina ... Leggi la notizia su lanotiziagiornale

